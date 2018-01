CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Gennaio 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha ribadito la presa di distanza dal clan di famiglia e ha ammesso le responsabilità in due degli agguati al centro delle accuse, due omicidi avvenuti tra il 2004 e il 2005 nel cuore della città, in piazza Mercato, al tempo dello scontro tra i Mazzarella e i Mauro per il controllo sulle attività nel quartiere. Francesco Mazzarella, uno degli eredi di una dinastia malavitosa che ha fatto la storia di buona parte della camorra cittadina, è stato protagonista di un processo che ieri in appello si è concluso con una sentenza che ha cancellato gli ergastoli del primo grado sostituendoli con condanne a venti e quindici anni di reclusione per l'allora esponente del clan Mazzarella e tre suoi uomini di fiducia, a vario titolo accusati dell'omicidio di Francesco Ferrone e Antonio Scafaro nell'ambito del contrasto con i Mauro e di un agguato al campo rom di Secondigliano in cui furono uccisi due innocenti scelti a caso tra gli abitanti della baraccopoli per vendicare un furto in casa del capoclan.Bisognerà attendere le motivazioni della sentenza per conoscere le esatte ragioni della pronuncia e capire se e quanto abbia pesato sulla decisione dei giudici della seconda sezione della Corte di assise di appello la scelta di Francesco Mazzarella di dissociarsi dallo storico contesto criminale della sua famiglia di origine.