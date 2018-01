Napoli, il prof e il vigilante faccia a faccia: la lite al Cardarelli diventa virale

Giovedì 25 Gennaio 2018, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 19:38

Insulti, minacce ed urla che solo per poco non sono degenerate in una vera e propria aggressione. La scena, che sta diventando un video virale sui social, è avvenuta ieri davanti uno degli ingressi dell'ospedale Cardarelli ed ha attirato l'attenzione di curiosi che non hanno esitato a filmarla.Protagonisti di un alterco decisamente infuocato, sono alcune guardie della vigilanza privata in forza al nosocomio ed un medico, anch' egli dell' azienda ospedaliera in questione che litigano per problemi di viabilità all' interno della cittadella.Tra le parolacce e le aggressioni verbali dei litiganti c' è stato anche chi ha cercato di calmare gli animi e riportare il litigio su toni più moderati ma le urla e le ingiurie sono state più che altro motivo di foto e video girati da passanti e personale ospedaliero.