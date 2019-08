Napoli, il questore Giuliano al Mattino: «Clan, non voglio eroi ma basta coi silenzi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Agosto 2019, 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A Napoli c'è una parte della società civile che resta ancora acquiescente verso i fenomeni criminali. Si tratta di una parte minoritaria, è vero. Ma, come ha recentemente detto il Capo della Polizia, ognuno deve scegliere con i comportamenti quotidiani da che parte stare: non si può essere intransigenti in pubblico e indulgenti in privato». Alessandro Giuliano si è insediato da due mesi al vertice della Questura partenopea ma ha già le idee molto chiare: e spiega, durante la sua visita alla redazione del «Mattino», quanto importante resti la collaborazione dei cittadini nella composizione delle delicate alchimie che regolano la parola «sicurezza».«Parlando con la gente percepisco questa forte istanza di legalità e anche una forte vicinanza alle istituzioni. Naturalmente non chiederemmo mai ad un commerciante o a un passante di sostituirsi alle forze dell'ordine, e tanto meno di fare l'eroe. Ma ricordare ai cittadini con chi stare non è una richiesta di eroismo: ognuno deve fare la propria parte. La maggioranza dei napoletani resta a mio avviso comunque estranea a certe zone grigie di cui la criminalità organizzata ha tanto bisogno. A Napoli, come nel resto d'Italia».«Si tratta di un fenomeno che non va sottovalutato, e tanto meno ridotto a manifestazione di devianza giovanile. Dietro le stese spesso ci sono anche le conseguenze derivanti da spazi criminali lasciati vuoti anche dagli arresti e dall'azione di contrasto dello Stato. A Napoli c'è una pressione investigativa notevolissima, ma c'è anche una criminalità organizzata di più alto livello di quanto si voglia raccontare, e sbaglieremmo ad affrontare il fenomeno riducendolo quasi a una forma di gangsterismo di strada. L'intensificazione del controllo del territorio resta un obiettivo imprescindibile».