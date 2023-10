«Penso ai bambini d’Israele e ai bambini palestinesi, su in cielo. E penso che ora sono insieme. Magari si stanno abbracciando, magari stanno giocando, magari ci stanno mandando un messaggio: smettetela». È il messaggio di pace che arriva dal rabbino Cesare Moscati. La comunità ebraica si è ritrovata ieri nella sinagoga di via Cappella Vecchia per un momento di preghiera in memoria dei civili israeliani vittime dell’attacco di Hamas di una settimana fa.

Un momento di preghiera, ma anche di riflessione sugli sviluppi della nuova crisi mediorientale, a cui hanno partecipato anche esponenti politici napoletani di centrodestra e centrosinistra: dal segretario provinciale del Pd Giuseppe Annunziata al numero uno della Lega a Napoli Severino Nappi, dal consigliere regionale centrista Diego Venanzoni al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e al senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

Il rabbino Moscati si è rivolto ai fedeli e agli ospiti ringraziandoli per la partecipazione e la solidarietà al popolo ebraico. Un’iniziativa lanciata dalle associazioni napoletane che fanno capo alla Federazione Italia-Israele. «Noi ebrei, noi israeliani, non ci rallegriamo di quello che sta accadendo a Gaza. Vorremmo che tutto finisse presto e bene», dice il rabbino. Moscati, a una settimana dagli attacchi terroristici di Hamas, ricorda che «dalla Shoah in poi, non è mai successo che 1500 ebrei fossero uccisi tutti insieme». E quindi si rivolge in particolare ai fedeli: «A chi si chiede “perchè HaShem (letteralmente “Il nome”, il titolo più comunemente usato dagli ebrei per riferirsi a Dio) ha permesso tutto questo? rispondo: non lo ha voluto lui. Tutto può fare il signore Dio, ma lui ci lascia la possibilità di agire nel bene o agire nel male. Non è responsabilità sua, è responsabilità nostra». Poi un passaggio teologico, ancora rivolto alla pace e alla tolleranza: «Tutte le religioni, quella cristiana, quella islamica, quella ebraica, sono indirizzate verso il bene e per la pace».

Al termine dell’intervento, però, Moscati torna sui temi più concreti e che la guerra mette all’ordine del giorno: «Israele non sta combattendo contro i palestinesi. Israele sta combattendo contro Hamas. Israele vuole che ciò che è successo non si ripeta più e per vivere tranquilli insieme bisogna eliminare il male. Non conosco il modo in cui questo traguardo possa essere raggiunto. Io sono un rabbino e parlo di cose religiose. Vorrei - chiosa - che il male andasse via e che venga presto la pace per i palestinesi e per gli israeliani».

All’appuntamento, come accennato, hanno partecipato esponenti politici di centrodestra e centrosinistra, con tanto di foto opportunity con la bandiera israeliana all’esterno della Sinagoga (le foto all’interno del luogo di culto non sono consentite). Ad unire il mondo politico napoletano è stata la Federazione Italia Israele napoletana. All’appuntamento era presente tutto il direttivo della associazione di Napoli, con il past president nazionale Giuseppe Crimaldi e il presidente Giovanni Bini.

«Si depongano le armi. La pace è un obiettivo comune che richiede il contributo di tutti. Per questo ho accettato l’invito del rabbino di Napoli - spiega numero uno del Pd napoletano Giuseppe Annunziata - Dobbiamo rendere chiara la necessità di mettere fine al conflitto: due popoli, due Stati, lo ribadiremo in ogni circostanza». Per il consigliere regionale della Lega Severino Nappi «la comunità israeliana di Napoli ha organizzato un momento toccante di preghiera e di profonda riflessione contro l’orrore e per ribadire, con noi, che l’unica strada che va percorsa: quella della pace». Interviene anche il senatore Sergio Rastrelli: «In questo momento drammatico siamo convintamente al fianco della comunità ebraica napoletana ed italiana, inorriditi da un odio inumano verso un intero popolo, e determinati a sostenere in ogni modo Israele contro questa ignobile aggressione alla democrazia ed alla libertà».

Per Diego Venanzoni «partecipare ad un momento come questo vuol dire schierarsi con la pace. La guerra - aggiunge il consigliere regionale centrista - è pazzia, è una sete insaziabile di potere. Nessuno con la guerra vince realmente». Non mancano le polemiche per la partecipazione politica all’evento. «La ricerca della pace - dice il deputato dei Verdi Sinistra, Francesco Borrelli - soprattutto in nome delle vittime innocenti e dei bambini è il giusto punto di vista per uscire dal buio del male e della guerra che stanno affliggendo con il terrorismo e le barbarie il Medio Oriente. Le frasi del rabbino mi hanno molto colpito in positivo perché guardano a un futuro di convivenza civile e democratica».