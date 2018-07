Napoli, il racconto choc: «Stavamo morendo per un cumulo di rifiuti non raccolto da Asìa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 30 Luglio 2018, 09:15

La tensione dei momenti concitati della fuga dalle case, prima s'è sciolta nelle lacrime, poi s'è concentrata sul lavoro dei vigili del fuoco osservato dal lato opposto del marciapiede.Adesso che l'autobotte si è allontanata e l'ultima volante della polizia s'è persa dietro la curva di via Bernardo Cavallino, sono rimaste solitudine e rabbia. Una rabbia profonda che sgorga al pensiero della signora Anna ricoverata in condizioni disperate, un'ira che si manifesta all'idea che in un letto d'ospedale poteva finirci ognuno dei trenta abitanti di quel palazzo messo a rischio per un cumulo di rifiuti ingombranti dato alle fiamme: «Qui poteva esserci una strage e sapete perché? Perché quei mobili erano abbandonati davanti al nostro palazzo da una settimana e l'Asìa non si è presentata a raccoglierli». La donna è inviperita, spiega che c'era il numero di protocollo per la richiesta del recupero su ogni mobile e anche sul materasso, però quella roba è rimasta lì per un tempo infinito.L'ALLARMENessuno sa dire chi s'è accorto per primo delle fiamme. Il palazzo conta undici appartamenti, tutti si conoscono e si vogliono bene, ci sono tante persone anziane che adesso, dopo la grande paura, vengono coccolate dagli altri condòmini. Si sono ritrovati tutti ai balconi perché le case sono state invase dal fumo. Hanno iniziato a urlare, a chiedere aiuto, a implorare di chiamare i soccorsi. Dai palazzi circostanti in tanti hanno sentito le urla e si sono resi conto dell'emergenza, decine sono state le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. La prima è partita dalla pasticceria «Lucia» che si trova qualche metro più avanti rispetto al palazzo. La vicenda la leggete nel box al centro di questa pagina: poco dopo l'alba mamma Concetta, papà Mario e il figlio Emilio stavano andando ad aprire il laboratorio e hanno notato le fiamme facendo scattare le prime richieste di soccorso. Il titolare della pasticceria, Mario Orecchio, è stato anche il primo a soccorrere la 76enne che adesso è ricoverata, avrebbe voluto portarla in braccio al Cardarelli ma la donna, con gravi ustioni su tutto il corpo, non poteva essere trasportata: ci ha pensato l'ambulanza, giunta con estrema rapidità.