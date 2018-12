CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Dicembre 2018, 22:59

Li hanno filmati e fotografati per mesi, hanno studiato i loro turni di lavoro, i loro metodi e i loro espedienti. E alla fine hanno chiuso il cerchio attorno a otto parcheggiatori abusivi, i signori della sosta in via Sedile di porto. Per loro, da ieri pomeriggio è scattato un provvedimento cautelare unico nel suo genere: il divieto di soggiorno in Campania. Non potranno tornare a Napoli, non potranno neppure affacciarsi nel territorio regionale, secondo quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari Rosa De Ruggiero, accogliendo le accuse firmate dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.LE ACCUSEIn sintesi, la Procura ipotizza l’accusa di associazione per delinquere finalizzata ad una trentina di episodi estorsivi. È un nuovo capitolo del racket della sosta, al termine delle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Napoli agli ordini del comandante Ubaldo Del Monaco, che punta a fronteggiare un fenomeno radicato e violento, specie nella zona del centro cittadino.Decisivo il lavoro di appostamento nella zona di via Sedile di Porto, siamo alle spalle della Federico II, nei pressi della camera di commercio e del centro storico cittadino. Scrive il giudice: esiste una associazione per delinquere finalizzata al controllo del territorio, attraverso la posizione di mezzi e bidoni dell’immondizia, di cassette della frutta e di altri veicoli, usati per costringere i cittadini a parcheggiare in un certo modo.Un metodo che ha consentito di mantenere il predominio della zona, per poi taglieggiare di volta in volta i singoli cittadini costretti ad assecondare le richieste dei malviventi. Sono decine gli episodi ricostruiti nella misura cautelare adottata ieri pomeriggio. Un euro, due euro, anche cinque euro, a seconda della disponibilità, del tempo e della convenienza.