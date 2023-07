Napoli, imbrattata la facciata della chiesa di Sant'Angelo a Nilo

Ancora uno sfregio al centro storico di Napoli. Un tag, realizzato con la vernice nera, ha imbrattato la preziosa facciata della trecentesca chiesa di Sant'Angelo a Nilo, nei pressi di piazza san Domenico.

Rammarico per il gesto vandalico, non isolato, come sottolinea Antonio Pariante, presidente e portavoce del comitato Portosalvo che su Facebook, scrive: «La facciata dell’antica chiesa era stata restaurata un anno fa con una spesa di circa trecento mila euro. Danni gravi anche alla Redenzione dei Captivi e a Palazzo Diomede Carafa...»