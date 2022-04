Napoli, murale “il Gioco” imbrattato: «Costringere i vandali a non nuocere più»

A Napoli il vandalismo non lascia in pace nemmeno la street-art. Infatti come segnalato da alcuni cittadini al consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli, il murale “il Gioco”, realizzato sull’edifico che ospita l’ufficio postale di via Giuseppe De Blasiis e che raffigura dei bambini che giocano, è stato ricoperto da scritte e graffiti.

«Abbiamo segnalato la questione al Comune affinché si possa intervenire per restaurare e recuperare l’opera. Oramai queste cose sono all’ordine del giorno ma noi continuiamo ad indignarci e chiederci come si possa amare così poco il proprio territorio. Le Istituzioni devono porre rimedio a tutto ciò e prevedere maggiori controlli in città e punizioni più severe per vandali ed incivili» hanno dichiarato il consigliere Borrelli ed Enzo Vasquez, membro dell'esecutivo cittadino di Europa verde.