Napoli: Immigrati senza dimora, scoppia la rissa, in due finiscono accoltellati

Lunedì 20 Maggio 2019, 15:16

Una rissa tra stranieri, poi sono spuntati i coltelli con cui si sono colpiti a vicenda, uno sul braccio e l'altro al viso: la situazione nei dintorni di piazza Garibaldi torna a essere esplosivo. E stamattina sono giunti in due al pronto soccorso del Loreto Mare.I due, in base a quanto è stato possibile ricostruire, sono senza fissa dimora. Dopo una lite sono spuntati i coltelli con cui si sono feriti, per fortuna in modo lieve, con soli 10 giorni di prognosi.Una volta accertato che gli stranieri non avevano altri problemi, sono stati dimessi dal Loreto Mare. I problemi, tuttavia, non sono finiti: al Pronto soccorso sono dovute intervenire prime le guardie giurate e poi le forze dell'ordine.