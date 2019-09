Lunedì 30 Settembre 2019, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 17:03

Un caso particolare ha bloccata il traffico per una mezz'ora in via Marina: un giovane di colore, completamente ubriaco, si è piazzato davanti ad un pullman rifiutandosi di muovere e minacciando chiunque cercasse di intervenire. E' stato necessario l'arrivo dei carabinieri per portare via la persona e consentire alla circolazione di riprendere. Come racconta Carlo Landolfi, «è stata una situazione assurda. Già il traffico a Napoli è caotico, ci manca solo qualcuno ubriaco che decide di bloccare tutto».