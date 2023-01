È stata riaperta via Aniello Falcone, a Napoli, dopo il parziale crollo del ponteggio, ieri, a causa del forte vento. Lo conferma la Polizia municipale.

L'impalcatura si era staccata da un palazzo di quattro piani sul quale era stata montata per effettuare lavori di ristrutturazione; per diversi secondi ha dondolato pericolosamente per poi cedere. Nessuna persona è rimasta coinvolta dal crollo.