Piscine di Napoli gestite dalla Federazione nuoto: un convegno targato Rotary

“L’importanza dello sport come valore indispensabile per la crescita, la formazione e l’inclusione di tutti i giovani nella società civile”: questo il tema del quale si è discusso al Rotary Club Napoli Nord, presieduto da Francesco Tavassi, nell’ambito della riunione Interclub con il Rotary Club Napoli Sud Ovest, guidato da Giuseppe Ventrella.

Sono intervenuti i protagonisti della Convenzione, per la gestione degli impianti natatori, tra il Comune di Napoli e la Federazione Italiana Nuoto: l’Assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, l'Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, e Paolo Trapanese, presidente della Federazione Italiana Nuoto Campania.

In sala tutti i protagonisti dello sport napoletano: Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania; Francesco Schillirò, vicepresidente di Panathlon International Distretto Italia; Alessandro Dalla Salda, amministratore delegato del Napoli Basket, Giancarlo Bracale, per i Canottieri Napoli; Aldo Campagnola, a capo del Circolo Nautico Posillipo; e Riccardo Villari, del Tennis Club Napoli.

Il progetto di controllo, da parte della Fin, delle acque sportive di Napoli, consentirà a migliaia di giovani, ogni anno, di partecipare all’eccellenza del nuoto e della pallanuoto, contribuendo alla crescita, all’educazione e all’inclusione attraverso lo sport.

Il Presidente Paolo Trapanese, ha sottolineato l'importanza della Convenzione per i giovani atleti: «l’accordo tra il Comune di Napoli e la Federazione Italiana Nuoto viene realizzato con una cogestione di tutta l’impiantistica sportiva: la Scandone come centro di eccellenza, con due vasche da 50 metri, e gli altri sette impianti, che adesso verranno totalmente ristrutturati per fare questo discorso uniforme e sistematico su tutto il territorio cittadino».

Napoli ha una tradizione della pallanuoto, ha evidenziato Emanuela Ferrante: «lo scopo principale di questa Convenzione è riportare agli antichi splendori il nuoto e la pallanuoto a Napoli, per restituire ai i nostri ragazzi la cultura delle due discipline. Con l'educazione la cultura attraverso lo sport si può recuperare un numero importante di ragazzi».

Pier Paolo Baretta l'accordo rilancerà gli impianti sportivi: «Abbiamo condiviso una parte delle spese, soprattutto perché le piscine hanno un impianto di riscaldamento particolarmente energivoro. Investimento anche sui tempi che noi abbiamo assegnato a questo intervento, che sono di lungo periodo, minimo 9 anni, consentendo così alla Federazione di poter rientrare o capitalizzare o valorizzare».

Il Presidente del Rotary Club Napoli Nord, Francesco Tavassi, ha sottolineato l'importanza della partnership tra l'Amministrazione comunale e la Federazione: «I nostri impianti sono di prima importanza e la FIN può meglio gestirli e manutenerli. Un giusto riconoscimento allo sport di questa città».