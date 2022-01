Napoli, impianto di carburante abusivo sequestrato vicino all'aeroporto

Nel viale di accesso all'aeroporto internazionale di Napoli, i vigili urbani hanno individuato un impianto di distribuzione carburanti privo di autorizzazioni. Lo hanno notato dutante i controlli in un’area di parcheggio di autoveicoli a noleggio, di circa 600 metri quadrati: proprio lì hanno accertato la presenza del distributore munito di pistola di erogazione con un serbatoio di 9000 litri ma senza autorizzazione amministrativa. Immediatamente allertati, i vigili del fuoco hanno rilevato l'irregolarità dell'impianto per cui il titolare è stato identificato e sanzionato. Cinquemila euro, la multa, oltre alla denuncia per le violazioni sulla normativa antincendio.

Dalla verifica sono emerse anche irregolarità sulla gestione dei rifiuti, prodotti dall'attività: ulteriori sanzioni per oltre 500 euro. Da chiarire i permessi relativi a un manufatto in lamiera adibito a deposito attrezzature e ricambi.