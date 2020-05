Napoli, impreditori e autisti dei bus turistici in piazza: «Noi invisibili»

Chiedono al governo un prolungamento della cassa integrazione per i loro dipendenti, e una sburocratizzazione per l'accesso a finanziamenti in modo da rilanciare le loro attività nel 2021. Sono gli imprenditori dei bus turistici della Campania, che stamattina insieme agli autisti hanno manifestato alla Stazione Marittima di Napoli per chiedere ulteriori sostegni e agevolazioni fiscali all’esecutivo.



Sono arrivati tutti con il proprio mezzo di trasporto per poi formare una scacchiera umana all’ombra del Vesuvio: «» recitava uno dei tanti cartelli esposti dagli addetti ai lavori. «Questa mattina poniamo in primis la problematica dei nostri dipendenti. La cassa integrazione concessa dal governo per soli due mesi è insufficiente per il comparto turistico che gode di una stagione lunga mediamente di 8- 9 mesi -- Siamo fermi dallo scorso novembre, le prenotazioni sono state cancellate al 100 per cento, purtroppo i preventivi per una ripartenza sono da programmare soltanto per la primavera 2021».

Un altro ostacolo, non secondario, riguarda i costi dei mezzi di trasporto e la chiusura di aeroporti, che ha completamente bloccato l’arrivo di flussi turistici. «Gli automezzi costano tanto, circa 300mila euro pagati con un leasing – ha continuato Lucherini - Il governo ha bloccato con una moratoria le rate ma restano degli interessi passivi e ci saranno delle nuove rate in autunno senza possibilità da parte nostra di poter pagare. Non abbiamo incassi, siamo fermi. Noi abbiamo bisogno dell'apertura degli aeroporti, dei voli intercontinentali, abbiamo necessità di accogliere i nostri turisti che sono per lo più stranieri».



Non solo il traffico aeroportuale. Anche il blocco di quello crocieristico pesa sulla categoria come un macigno.

«Il quadro del settore è funereo, noi prevedevano di avere circa 480 approdi per un totale di un 1 milione e 600mila passeggeri e quest 'anno ne avremo zero – ha sottolineato Tomasso Cognolato, amministratore delegato Terminal Napoli S.p.A - che vuol dire una perdita di un indotto di circa 5000 - 6000mila persone che lavorano e di un fatturato di ricaduta sul territorio stimato in 400 - 500 milioni di euro».



Una crisi a cui devono far fronte soprattutto le maestranze del comparto, come gli autisti e i dipendenti di aziende di noleggio conducenti. «Apparteniamo a un settore che è il trasporto ma in effetti facciamo parte della filiera del turismo – ha evidenziato Giuseppe, autista della ditta Bianco - In passato avevamo un' indennità di disoccupazione più lunga che ci è stata ridotta, quindi il prossimo inverno che si avvicina rimarremo senza sussidi».

