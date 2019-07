Napoli, la denuncia dell'imprenditore: «Pignorato per multe in prescrizione»

Venerdì 26 Luglio 2019, 11:10

«I cattivi esempi fanno sempre male e generavo danni ancora più gravi: un imprenditore napoletano è stato estromesso dal circuito finanziario a causa di un pignoramento illegittimo sul suo conto corrente seguito per recuperare 680 euro di multe prescritte». È quanto denuncia, in una nota, l'avvocato Angelo Pisani, che aggiunge: «Non bastava Equitalia con le sue ipoteche e fermi illegittimi. Addirittura, in totale violazione di legge, Geset Italia Spa, un altro ente per la riscossione che in alcuni comuni della Campania ha sostituito Equitalia, telematicamente e senza alcun preavviso fatto recapitare al malcapitato contribuente, per un presunto ma inesistente credito per multe prescritte pari complessivamente a 684,73 euro, ha eseguito un pignoramento presso terzi sul suo conto corrente bancario, bloccandoglielo ed escludendolo di fatto dal circuito finanziario legale».Per l'avvocato Pisani, legale dell'imprenditore, «si assiste a una violenza e temerarietà nell'utilizzo di procedure esecutive che distrugge ogni diritto e futuro della vittima di turno, condannata senza appello per i sistemi disumani ed infernali della riscossione». «Abbiamo proposto opposizione al pignoramento presso terzi e dimostrato al Giudice gli errori e l'assoluta estraneità del contribuente agli addebiti della Geset Italia - sottolinea Pisani - ottenendo la sospensione del pignoramento in attesa del processo che inizierà ad ottobre, ma il governo anziché di parlare di pace fiscale e promettere solo meno tasse cerchi di tutelare anche i diritti dei contribuenti e soprattutto di garantire una giusta difesa dalle aggressioni dei poteri forti».Pisani conclude dicendo che «alla fine di questa scandalosa vicenda chiederemo un risarcimento esemplare e chiederemo al giudice di mettersi per un momento al posto della vittima per comprendere quanti danni si subiscono senza potersi neanche difendere».