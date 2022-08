Napoli, in 122 identificati durante i controlli a Ponticelli

Identificate 122 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllati 73 veicoli, di cui 2 sottoposti a fermo amministrativo e 6 sottoposti a sequestro amministrativo, contestate 17 violazioni del codice della strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica e guida senza casco protettivo e ritirate 2 patenti di guida. In più denunciato un 45enne per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio. Questo il bilancio dell'operazione Alto impatto alla periferia di Napoli, Ponticelli.

