Sono in 328 i lavoratori della ditta Samir, che per Anm si occupa delle pulizie sui mezzi ed all’interno dei locali, ad essere preoccupati ed in stato di agitazione. Ad allarmarli oltre alla mancanza dei dispositivi di sicurezza come guanti e mascherine, è il probabile cambio di società che potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Un avvicendamento che non viene visto di buon occhio dai dipendenti che sono ancora in attesa degli eventi.



«Potrebbe esserci una riduzione delle attività – commenta il rappresentante regionale Usb Marco Sansone – e quindi una diminuzione dello stipendio attualmente percepito. Questo sarebbe difficile da affrontare in questo momento. Adesso abbiamo bisogno di un lavoro completo e che possa metterci tutti in sicurezza. Mai come ora è necessario capire che la pulizia, e quindi la sanificazione dei mezzi e degli ambienti di lavoro, è al primo posto nella scala delle priorità. Questi lavoratori hanno operato – e continuano a farlo in molti casi – senza i necessari dispositivi di protezione personale».

Una condizione non facile da affrontare per gli oltre trecento dipendenti che non temono solo per la loro salute.

«Questo stato di cose – conclude Sansone – mette a repentaglio anche la salute dei loro familiari. Ci sono troppe persone in pericolo e quindi chiediamo sia all’azienda Anm che al comune di Napoli di attivarsi per risolvere al più presto una questione che non può rimanere ancora senza una soluzione definitiva».

