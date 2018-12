Tecnici del Comune di Napoli al lavoro per preparare la tradizionale ordinanza contro i botti nelle zone di festa per la notte di San Silvestro. Il testo ufficiale sarà pubblicato dopo Natale, e per ora non si sa se il divieto sarà esteso agli spray pericolosi. Lo scorso anno il sindaco de Magistris vietò «ogni tipo di artificio pirotecnico» in piazza del Plebiscito, luogo di ritrovo per decine di migliaia di napoletani per i festeggiamenti dell'ultima notte dell'anno.

Sabato 22 Dicembre 2018, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 17:05

