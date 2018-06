Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Salvatore Esposito, napoletano di 40 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Ieri, nelle prime ore del pomeriggio, i poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via Sant’Antonio Abate abitato dall’uomo scoprendo e sequestrando si denaro che droga. In particolare gli agenti hanno rinvenuto nella camera da letto 8 involucri di cocaina per un peso di circa 22 grammi, un bilancino di precisione ed un rotolo di cellophane. In un porta gioie invece erano custoditi 425 euro sequestrati insieme alla droga. Esposito è ora agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato domani con rito direttissimo.

Domenica 10 Giugno 2018, 13:21

