Napoli in festa per la Coppa Italia, Salvini contro De Luca: «È un poveretto che prende uno stipendio senza risolvere i problemi dei cittadini»

«Un governatore che dice di un altra persona che è un somaro è un poveretto, è lo stesso che durante la pandemia parlò della mia montatura dicendo che era color cacca. Ora parliamo di cose serie non di chi prende uno stipendio senza risolvere i problemi dei suoi cittadini». Così il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta tv con 7Gold, replica al governatore campano Vincenzo De Luca che lo aveva implicitamente definito «somaro geneticamente puro» per le sue critiche ai festeggiamenti dei tifosi del Napoli.



