Arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale un 42enne e un 45enne nell'ambito di servizi volti al contrasto dei furti di auto. I due sono stati notati dai militari ad Aversa, mentre stavano rubando una vettura in sosta. E si sono dati alla fuga. Bloccati dopo diversi chilometri in via Copernico, nel quartiere di Scampia a Napoli. Il veicolo appena rubato è stato restituito al legittimo.