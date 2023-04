Metropolitana di Napoli, nuovo treno sulla linea 1: «È un grande cambiamento»

Da giovedì 20 aprile è entrato in esercizio il secondo nuovo treno della linea 1 della metropolitana di Napoli, e il sindaco Gaetano Manfredi ha commentato così: «L'inserimento dei nuovi treni sulla linea significa un grande cambiamento, più frequenza del trasporto, più affidabilità, più accoglienza perché solo con un treno nuovo la capacità di trasporto della metropolitana aumenta del 20%». Il sindaco ha inoltre riferito che in serata inizieranno le prove del terzo treno: «Ci auguriamo che dopo dei collaudi così tribolati, i prossimi siano molto più veloci così da essere in grado in pochi mesi di mettere molti altri treni in linea e questo migliorerà in maniera significativa la qualità del servizio».

«Abbiamo comprato 19 treni nuovi - ha evidenziato l'assessore ai trasporti, Edoardo Cosenza - di cui 14 sono già a Napoli e altri 5 sono in Spagna ma possono arrivare quando vogliamo. Entro fine anno pertanto, se i collaudi diventano più veloci, sarà veramente possibile scendere tanto per quanto riguarda i tempi di attesa». Con l'immissione dei nuovi treni inoltre sarà possibile anche avviare la procedura di dismissione dei vecchi treni della linea 1 che hanno circa 30 anni di attività ed hanno macinato oltre un milione e mezzo di chilometri.

«I vecchi treni - ha proseguito Cosenza - non sono insicuri, ma è normale che ogni tanto possano avere qualche problema e che non riescano a circolare sempre tutti». Per quanto riguarda i collaudi dei treni l'auspicio dell'amministrazione comunale è che si possa procedere esclusivamente nelle ore notturne senza andare a intaccare al regolare circolazione diurna creando disagi ai cittadini così come è accaduto nei mesi scorsi. «Purtroppo - ha concluso Cosenza - non dipende da noi ma dall'Ansfisa, la nostra azienda Anm lavora tutte le notti senza problema».