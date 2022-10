Napoli, in lista d'attesa per la visita minaccia due infermieri: denunciato

Ancora un'aggressione in corsia. Al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Qui i poliziotti hanno accertato che, poco prima del loro intervento, un uomo si era lamentato di non essere stato registrato nella lista di attesa e aveva minacciato due infermieri, pretendendo di essere subito visitato. Per questo, il 48enne napoletano è stato denunciato.