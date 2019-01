Napoli, in metro con due grossi abeti. Ira e sdegno: «Dov'è chi controlla?»

Giovedì 3 Gennaio 2019, 21:41

Sono saliti alla stazione di Piscinola della linea 1 come se il loro bagaglio fosse uno zainetto qualsiasi o una borsa mentre invece hanno caricato degli abeti, quelli di Natale, occupando un intero vagone tra lo stupore degli altri passeggeri. Hanno superato i controlli - e chissà se hanno fatto il biglietto - in maniera indisturbata. Davvero notevole se si considera la dimensione degli alberi.Infuriato il presidente della commissione mobilità Nino Simeone che chiede spiegazioni: «Adesso il manager di Anm Nicola Pascale e l'assessore Mario Calabrese spieghino al Sindaco Luigi de Magistris, al Consiglio comunale e soprattutto ai napoletani come diavolo sia possibile che accadano cose del genere. Può essere solo colpa degli scugnizzi che hanno caricato gli alberi? Qualcuno deve rispondere a queste domande. Il tema è che a una certa ora nella metro non c'è sicurezza e mancano i controlli».