Napoli in zona gialla, ai baretti torna lo spritz: «Rischio caos, i vigili ci aiutino»

Non solo i ristoranti. Anche i bar hanno riaperto, tra ieri e oggi fino alle 18, e prima della nuova chiusura al pubblico nel weekend. Un clima poco clemente non ha impedito il ritorno della movida e dello spritz al tavolo, praticamente il primo brindisi di quest'anno iniziato a cavallo tra la diffusione ancora alta del Covid e l'inizio dei piani vaccinali. Risultato: tanti giovani ne hanno approfittato per l'aperitivo, specialmente in centro storico. Rianimati anche il Vomero e i baretti a Chiaia o in piazzetta Rodinò. In vista del futuro tanti fra gli stessi gestori chiedono la collaborazione della polizia municipale contro gli assembramenti.

Non tutti hanno riacceso le luci in via Bisignano e in via Aniello Falcone. I ragazzi però ci sono: «Adesso basta - dice Giovanna, calice alla mano e mascherina ancora in volto a Chiaia - Lo stress psicologico dell'assenza di una vita sociale pesa molto sull'umore. Sono esausta. Brindo stasera anche per augurarmi che il 2021 sia il ritorno della libertà». Chiaia non è affatto deserta, ma non c'è stato un boom ieri. Il grosso della movida si è riunita in centro storico e in piazza Bellini, dove alcuni giovani teorici del sospetto guardano in cagnesco chiunque provi a fotografare. «Abbiamo rinunciato anche all'asporto, e siamo del tutto chiusi da mesi - racconta Peppe Pianese, titolare di Peppe Spritz in piazza Bellini - proprio per evitare che si crei confusione in centro. Abbiamo rialzato la saracinesca ieri dopo oltre 70 giorni, come da disposizioni del governo, e stiamo facendo il possibile per controllare la situazione. Ho assunto due persone che regolarmente evitano che all'esterno del mio locale si creino affollamenti. Eppure io non ho giurisdizione per controllare l'intera piazza Bellini. Ci siamo sempre attenuti alle regole e alle decisioni delle istituzioni, e continueremo a farlo». Per niente deserti, ma distanziati, anche i tavoli dei bar in centro (come l'Arabo) e al Vomero (dove sono arrivate multe per bevande non confezionate in modo regolare per l'asporto dopo le 18). «I ragazzi hanno risposto al primo giorno di zona gialla dell'anno - racconta l'imprenditore Romualdo Loiacono di Salumeria Alcolica in piazzetta Rodinò - Mi aspetto che nelle prossime settimane arrivi un po' di continuità. Se il lavoro avviato in sicurezza ieri e oggi si dovesse interrompere sarebbe un'altra beffa per il personale. Ci lascino aperti almeno fino alle 18 dall'11 in poi. Siamo vigili nelle aree che ci competono: in prossimità del locale e nel far rispettare le distanze fra i tavoli. Sul suolo pubblico non abbiamo l'autorità per intervenire: lì servirebbero controlli delle forze dell'ordine, che possano gestire eventuali affollamenti». «Stiamo riaprendo, anche se piano piano e tra mille difficoltà - spiega Aldo Maccaroni di Chiaia Night e baretti Falcone - Non sappiamo come comportarci, però. Dobbiamo lavorare ma siamo stanchi di essere dipinti come i capri espiatori della pandemia e soprattutto degli assembramenti all'esterno dei nostri locali, sui quali noi non abbiamo nessuna giurisdizione. Lo dico anticipando i comitati dei residenti, perché noi non possiamo fare il lavoro dei poliziotti sul suolo pubblico. Saremo noi stessi a chiedere collaborazione e presenza dei vigili urbani, così da poter lavorare nel rispetto delle regole anti-Covid».

