Napoli, inaugurato l'auditorium dell'Ordine dei Medici. De Luca: «In tre anni la nostra sanità migliore del Nord»

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 19:24

Duecentotrenta posti a sedere per una sala capace di ospitare due eventi in contemporanea. Si presenta così il nuovo auditorium dell’ordine dei medici di Napoli, inaugurato questa mattina nella sede a Riviera di Chiaia e realizzato dallo studio di progettazione Gnosis Progetti, responsabile del restyling. Per l’opera la cooperativa di architetti si è ispirata al logo dell’ordine, rappresentato da un serpente, simbolo di guarigione e di conoscenza medica, che si intreccia nel controsoffitto dell’auditorium intorno alla sequenza dei pilastri centrali della nuova struttura. Il taglio del nastro è diventato anche l’occasione per celebrare i 40 anni del servizio sanitario nazionale e porre l’accento sul tema della prevenzione.«Questa è una regione motlo giovane, ma anche un territorio con il più basso tasso di sopravvivenza alla nascita. La ristrutturazione dell’audiotrium rappresenta anche un’azione di promozione della produttività sul territorio - ha spiegato Silvestro Scotti, presidente dell' Ordine dei medici e odontoiatri di Napoli - vogliamo entrare nella comunità, nel territorio, e incidere sulle produttività economiche, perché è bene che i medici capiscano sempre di più che influenzare l’economia di un’area e di un territorio significa migliorare la sanità, e quindi conseguentemente ci aspettiamo maggiori investimenti e maggiori risorse». Durante la presentazione della sala il governatore Vincenzo De Luca ha tracciato lo stato dell’arte della sanità in Campania. Strutture ospedaliere, ordine finanziario, livelli essenziali di assistenza e rapporti con le associazioni e la medicina privata: questi i temi affrontati durante il suo intervento.«Nel 2015 siamo partiti da zero. Oggi, invece, abbiamo la credibilità per poter uscire dal commissariamento e combattere per il riparto dei fondi a livello nazionale contro le disparità tra Nord e Sud – ha detto De Luca - eravamo l’ultima regione in Italia per i Lea, abbiamo fatto passi da giganti, abbiamo completato il risanamento finanziario della sanità campana, ma dobbiamo migliorare molto gli screening oncologici soprattutto per quanto riguarda i tumori al seno, alla cervice dell’utero e al colon retto, e poi dobbiamo realizzare una rete di medicina territoriale. Credo che possiamo guardare davvero con fiducia agli anni che abbiamo davanti. Con questo trend in tre anni saremo davanti a Lombardia e Veneto”. Il governatore ha poi dedicato un passaggio all’Ospedale del mare: «Andremo avanti costi quel costi contro gruppi di potere che si sentono messi in discussione. A dicembre si chiude tutto».