Università Federico II di Napoli, nuovo master in Management sanitario

Lunedì 10 giugno ci sarà l'inaugurazione della XXII edizione del Master di II livello in Management sanitario.

I direttori generali della Regione Campania, ex allievi del Master in Management sanitario, Rodolfo Conenna del Santobono, Giuseppe Longo della Federico II, Gennaro Volpe dell’Asl di Benevento e Mariano Giustino, amministratore delegato CEINGE, insieme a Maria Triassi direttrice del master di II livello in Management sanitario della Federico II si ritroveranno, lunedì 10 Giugno alle ore 14.00 presso l’aula magna biotecnologie, in via Tommaso De Amicis, 95 a Napoli per l’Inaugurazione della XXII edizione del Master in management sanitario.

Inoltre, ci sarà anche la presentazione della Fondazione «Triassi per il management sanitario» e l’illustrazione del volume «Ripensare il servizio sanitario nazionale».