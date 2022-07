I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti questa mattina intorno alle 5 in via Sant'Antonio a Capodimonte per un incendio. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, la saracinesca di un bar. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte.