Domenica 4 Agosto 2019, 15:26

Un violento rogo è divampato in via della Mongolfiera, nei pressi del cimitero di Poggioreale, a Napoli. In una delle campagne dell'area - secondo quanto si è appreso - sono stati dati alle fiamme rifiuti vari e sterpaglie. A fuoco, secondo quanto riferito da alcuni residenti, anche eternit, fusti d'olio e immondizia varia ma si attende il completamento dell'intervento dei vigili del fuoco al lavoro per sedare le fiamme. In arrivo anche i volontari della Protezione civile e la Polizia municipale per gestire la viabilità.