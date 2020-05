Fiamme in un appartamento a Napoli, condomini intossicati dal fumo

Un incendio è scoppiato in un'abitazione nel quartiere San Carlo all'Arena, in via Generale D'Ambrosio. In casa non c'era nessuno quando le fiamme, intorno a mezzanotte, hanno avvolto due stanze dell'appartamento al piano terra di un edificio.

Pur non essendoci alcun ferito, l'ambulanza della postazione San Gennaro ha prestato soccorso ad alcuni vicini di casa, intossicati dal fumo del rogo e ad altri cittadini che si erano sentiti male per il forte stato di agitazione e la paura. Sul posto sono intervenute anche volanti della Polizia di Stato e due automezzi dei Vigili del Fuoco che hanno donato le fiamme e messo in sicurezza l'appartamento oramai inagibile.



che hanno proceduto ai rilievi e agli accertamenti effettuati con il sopralluogo tecnico intervenuto a conclusione delle operazioni di spegnimento del fuoco.