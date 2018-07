Napoli, appartamento in fiamme nel centro storico: muore anziana

Domenica 1 Luglio 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 10:39

Un incendio in un appartamento ha causato la morte di un'anziana questa mattina, intorno alle 7. Iole Bosio, 81 anni, si trovava nella casa all'ultimo piano del civico 73 in via Pessina, l'arteria del centro cittadino che collega piazza Dante e la zona del Museo.Il rogo si è espanso velocemente e l'intero appartamento, un attico realizzato come sopraelevazione sul terrazzo di copertura dello stabile, è stato avvolto dalle fiamme.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e mezzi di soccorso del 118. L'anziana, originaria di Agrigento ma ormai napoletana d'adozione, viveva da sola da molti anni.Una volta domate le fiamme e messo in sicurezza l'appartamento, unico ad essere stato coinvolto nell'incendio, non è stato necessario evacuare l'edificio. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono impegnati ora nella ricostruzione di quanto accaduto per individuare la causa del rogo.Molta paura nello stabile e nel centro di Napoli, dove solo quattro giorni fa si è sviluppato un altro rogo in una mansarda nello storico Palazzo Carafa di Maddaloni, a pochissima distanza dall'edificio di via Pessina dove oggi è morta l'anziana. In quella circostanza non ci sono state vittime.