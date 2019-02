Napoli, appartamento in fiamme a Porta Capuana: i vigili salvano due bimbi e un'anziana

Sabato 2 Febbraio 2019, 17:29

Agenti del reparto motociclisti della polizia municipale di Napoli sono intervenuti per un incendio al civico 16 di via Carriera Grande. La pattuglia, composta da due motociclisti, è intervenuta dopo la segnalazione da un cittadino e, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, ha provveduto allo sgombero immediato dell'edificio, vincendo anche la resistenza di alcuni residenti che, ignari del pericolo incombente, non volevano lasciare i propri appartamenti. Gli agenti hanno poi messo in salvo una anziana signora che ripetutamente aveva rifiutato di portarsi al sicuro all'esterno dell'edificio.Durante le operazioni di sgombero uno degli agenti, informato che due bambini erano intrappolati all'interno di un appartamento avvolto dal fumo e dalle fiamme, si è introdotto all'interno dello stesso e insieme al padre dei bimbi, che aveva già portato in salvo gli altri due figli, è riuscito a metterli al sicuro. Subito dopo i vigili del fuoco domavano l'incendio e gli agenti venivano sottoposti a cure mediche per l'inalazione dei fumi dell'incendio con referto di 2 e 10 giorni di prognosi.