Erano le 20 nel quartiere Stella quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono sono intervenuti a via Giacomo Profumo 12 per un incendio.

Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme distruggevano una Renault Clio lì parcheggiata. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.