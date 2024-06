Napoli, incendio auto in Galleria Vittoria: in fiamme una Smart, traffico in tilt

Il fumo improvviso dal motore e la fuma: solo tanta paura, per fortuna, a Chiaia nella serata.

Una Smart, infatti, è andata in fiamme nel bel mezzo della marcia in Galleria Vittoria e con all'interno il guidatore che è riuscito a scappare però mettendosi in salvo.

All'opera ci sono carabinieri e vigili del fuoco, immediatamente corsi sul posto: il fumo, infatti, ha occupato in poco tempo tutta la Galleria nel frattempo utilizzata anche da altre autovetture.

Traffico in tilt immediatamente: le altre auto, infatti, sono state dirottate sulle poche strade alternative nel momento più intenso del problema. La situazione, grazie alle operazioni in corso, sta tornando lentamente alla normalità.