Napoli, in fiamme autobus Ctp a fine servizio ​nel deposito di Arzano

Giovedì 29 Agosto 2019, 14:00

Un bus della Ctp di Napoli ha preso fuoco dopo essere arrivato nel deposito di Arzano a fine servizio. Lo rende noto l'Usb che aggiunge «era in servizio dal 2002».Grazie all'intervento tempestivo dei dipendenti Ctp, presenti in quel momento al deposito, l'incendio e stato domato con l'utilizzo degli estintori a polvere. L'autista del mezzo, ha mostrato segni di intossicazione: è stato portato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non appaiono gravi.