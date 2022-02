Incendio in un'azienda nel Napoletano, fumo nero e vigili del fuoco in azione

Casoria. Fumo nero e denso da via Nazionale delle Puglie. Un incendio è divampato in un’azienda di rivendita di radiatori per auto, la ‘Tecno Radiatori’. Questa mattina gli abitanti di Arpino, frazione di Casoria, si sono svegliati con la presenza di una alta inquietante, colonna nera di fumo, in molti hanno prima pensato ad un rogo di rifiuti, ma in realtà le fiamme si stavano propagando dall’interno dei locali della ditta di autoricambi.

I vigili del fuoco di Afragola sono intervenuti tempestivamente, le operazioni per circoscrivere le fiamme sono ancora in corso, ma ormai l’incendio è stato domato. L’episodio si è verificato intorno alle 9.00 del mattino, al km 34 di via nazionale delle Puglie. Da prime ricostruzioni risulta che quando i proprietari si sono recati a lavoro hanno notato fumo provenire dall’interno, e dopo poco le fiamme sono divampate.

Non era presente nessuno all’interno e non si registrano feriti. Abbastanza impegnativi gli interventi per lo spegnimento poiché tra il materiale bruciato si trovavano diversi cartoni, ma soprattutto alluminio, che raggiunge temperature molto alte. Sul posto è presenta una pattuglia dei carabinieri, e insieme ai caschi rossi si stanno accertando le cause che hanno scatenato l’inferno di fuoco. Non si esclude per il momento nessuna ipotesi.