Napoli: fiamme e paura ai Camaldoli, il rogo minaccia una ​residenza per anziani

Fuoco ai Camaldoli. Un'ampia zona di collina sta prendendo fuoco lungo la via Marano Pianura. Paura nella residenza per anziani Darmon, lambita dalle fiamme. Sul posto, dopo numerosi allarmi lanciati dai residenti, i Vigili del Fuoco che - non senza difficoltà nel raggiungere l'area interessata dal rogo che anche grazie al vento si estende pericolosamente - stanno cercando di domare le fiamme.

Dopo oltre un'ora e grazie all'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco l'incendio che rischiava di interessare la residenza per anziani Darmon è stato domato. Le fiamme sono con ogni probabilità state originate dolosamente.

Ultimo aggiornamento: 20:56

