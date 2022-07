Incendio a Napoli, fiamme nel bosco sopra Capodimonte: in azione elicottero e canadair

Poco fa un vasto incendio si è sviluppato a Napoli nell'area compresa tra Miano e Marianella. Le fiamme stanno divorando un'ampia zona boschiva in località Discesa Bellaria, che dista perlatro non molto dal Bosco di Capodimonte, e peraltro non lontano dal ponte inaugurato solo poche ore fa all'altezza di "Porta Miano" della Reggia, che unisce il Parco borbonico fino a quallo dei camaldoli. Per fronteggiare le fiamme sono in azione già un canadair e un elicottero.