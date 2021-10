Incendio in casa nella notte all'Arenella, muore una donna a Napoli. Assunta Vivard, 83 anni, la vittima.

Abitava al quarto piano di un condominio di via Domenico Fontana 150.

Da sola, con due gatti morti anch'essi nel furioso rogo sviluppatosi intorno alle 4 della notte per cause non ancora accertate.