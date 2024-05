Napoli, cassonetti in fiamme. Paura a Fuorigrotta

Incendio a Napoli. Momenti di paura nel quartiere Fuorigrotta dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme appiccate a tre cassonetti dell'immondizia. L'incendio, sicuramente di matrice dolosa, si è verificato in via Giacomo Leopardi.

A lanciare l'allarme i residenti che hanno sentito l'odore acre dell'immondizia bruciata entrare in casa. Molte le chiamate di emergenza. I vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente la zona e hanno domato le fiamme senza difficoltà. Non ci sono stati danni né, fortunatamente, feriti.