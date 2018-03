Napoli, il centro polifunzionale di Soccavo distrutto dalle fiamme: inchiesta sull'origine dolosa

Giovedì 22 Marzo 2018, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si conoscono le cause dell’incendio al Polifunzionale di Soccavo che ieri sera è andato a fuoco provocando danni a un intero piano della struttura. Per fortuna non c’è stato coinvolgimento di persone nell’evento ma solo danni ad oggetti. Non si sa se l’incendio sia di natura dolosa, l’unica certezza è il degrado in cui la struttura si trova da tempo.«Ho appreso dell’incendio intorno alle 18 – racconta la consigliera della nona Municipalità Giovanna Lo Giudice e mi sono precipitata e verificare lo stato dei fatti. Le immagini sono sconcertanti. È tutto distrutto». L’incendio ha provocato danni all’intero deposito del piano terra dell’edificio. «In più occasioni - continua Lo Giudice - abbiamo già denunciato lo stato di degrado della struttura, e la testimonianza dell’abbandono la abbiamo avuta ieri sera con questa sciagura».Lo stato in cui versa è stato denunciato attraverso in più occasioni, ma «non si sono ottenute risposte», sottolinea Lo Giudice. Il polifunzionale è coinvolto per le prossime Universiadi ma la situazione igienico, sanitaria e la mancanza di sicurezza lo rendono pericoloso. «Il Polifunzionale - conclude l’esponente del Parlamentino di Soccavo – è un complesso comunale che versa in uno stato pietoso, degradato e inospitale».