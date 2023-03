Dieci anni dopo, il caso non è chiuso. Anzi. C’è una traccia che viene battuta, ci sono delle verifiche da mettere sul tappeto, una pista da solcare. Ma soprattutto: c’è un verbale che è entrato nella storia di un processo non ancora chiuso in modo definitivo. Parliamo del verbale di un pentito, un ex boss della camorra, su uno degli episodi più gravi e misteriosi accaduti negli ultimi anni: l’incendio di Città della scienza, evento che pochi giorni fa ha celebrato il suo decimo anniversario.

APPROFONDIMENTI Napoli, rogo a Città della Scienza: un colpevole dopo 9 anni, condannato il vigilante Città della Scienza, incendio prescritto: vigilante condannato per crollo e disastro Napoli, processo al custode di Città della Scienza: «Finti controlli e intercettazioni choc»

Era il 3 marzo del 2013, quando le fiamme hanno distrutto uno dei gioielli contemporanei, un museo dedicato alla scienza, alla formazione, alla tecnologia. Da allora, ne è nato un processo che ha prodotto una sentenza di condanna non ancora in via definitiva: lo scorso luglio sono stati i giudici della quinta sezione di Corte di Appello di Napoli (presidente Rovida, a latere Gaudino e Diani) a condannare a cinque anni e quattro mesi Paolo Cammarota, vigilante che quella notte era di turno. Per lui è caduta l’accusa di incendio (perché sopraggiunta la prescrizione), mentre è rimasta in piedi la condanna per crollo doloso. Una sentenza non ancora definitiva, alla luce del possibile ricorso per Cassazione di Cammarota (difeso dall’avvocato Luca Capasso), che - dal canto suo - ha sempre rivendicato la propria completa estraneità alle accuse.

Ed è proprio mentre si attendono le battute finali del processo al vigilante, che la Procura di Napoli ha messo a segno un possibile passo avanti nella ricostruzione di quanto accaduto dieci anni fa sul versante di Coroglio. È toccato al pm anticamorra Ida Teresi interrogare Felice D’Ausilio, figlio di Domenico, boss storico di Bagnoli. Una possibile svolta anticipata lo scorso novembre, che si è trasformata in materia viva, destinata a verifiche a stretto giro. Al lavoro, il magistrato che ha condotto le indagini su Città della Scienza fin dalle primissime battute (assieme al collega Michele Del Prete, oggi alla Dna), che ha a lungo battuto tutte le piste possibili legate al raid che ha mandato in fumo il museo del mare.

Inchiesta decisamente top secret, proviamo a ragionare alla luce di una serie di tasselli oggettivi. Si parte ovviamente dal capo di imputazione contestato al vigilante Cammarota: avrebbe agito in concorso con ignoti, si legge nelle accuse. Tradotto: non ha fatto tutto da solo. Anzi. Quella notte era l’unico in sede, conosceva i codici di protezione con i quali avrebbe disattivato l’allarme acustico; poi avrebbe favorito l’accesso dei presunti complici. Poi le fiamme. In che modo? Cinque inneschi, con un lavoro pianificato per tempo e nei minimi particolari. Una distruzione organizzata a tavolino, che vede tuttora impuniti gli esecutori materiali, rimasti - nel corso di questi anni - al riparo da indagini, convinti di averla spuntata. Ora però c’è il racconto di Felice D’Ausilio, in quel periodo attento a quanto accadeva nel territorio governato (sotto il profilo criminale) dal clan di famiglia. Difficile immaginare, almeno da un punto di vista logico, che la camorra non sapesse nulla di quanto avvenne il 3 marzo del 2013. Tempistica, modalità di esecuzione, impiego di materiale incendiario sono gli aspetti che vanno approfonditi grazie a Felice D’Ausilio.

Ma restiamo alle ipotesi battute in queste ore, a partire dal movente: l’incendio sarebbe stato consumato da parte di qualcuno che aveva interesse a rivitalizzare una struttura in affanno da un punto di vista economico, grazie al premio assicurativo garantito da una polizza firmata alcuni anni prima. Chiede verità e giustizia Fondazione Idis, assistita dal penalista Giuseppe De Angelis, parte civile. Un piano che avrebbe visto attivi soggetti su più livelli: da alcuni dipendenti interni a una regìa più elevata, passando per il via libera della camorra, su cui oggi potrebbe pesare il racconto del figlio del boss.