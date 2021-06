Una sola donna ferita ricoverata al Cardarelli con una frattura di polso procurata mentre fuggiva per le scale per mettersi in salvo e un bambino intossicato dal fumo in maniera lieve trasportato dal 118 al Santobono ma nessun ustionato: è questo il primo bilancio sanitario del grave incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in uno degli stabili ai Colli Aminei a Napoli.

