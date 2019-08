Napoli, in fiamme il costone di Agnano: paura sul rione del Pendio

Venerdì 16 Agosto 2019, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 18:05

Ancora un incendio e sempre nell’area flegrea. Questa volta ad andare in fumo è la collina che forma il cratere di Agnano, dove un vasto incendio sta interessando l’area abitata del rione del Pendio. I primi interventi sono risultati difficili per i vigili del duoco che hanno dovuto farsi strada all’interno delle stradine che portavano all’area elevata del costone, ma le operazioni stanno procedendo regolarmente.Non si escludono, nel caso la situazione dovesse complicarsi, gli interventi degli elicotteri come già successe per il rogo sviluppatosi nei giorni scorsi sulla collina del Camaldoli.