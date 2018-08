In fiamme deposito di detersivi a Napoli, resta l'ipotesi dell'incendio doloso

Mercoledì 22 Agosto 2018, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La relazione dei vigili del fuoco è attesa per venerdì: solo allora sarà chiaro cosa ha portato all’incendio del deposito di detersivi di via Calata Capodichino, andato a fuoco nella tarda serata di martedì causando la colonna di fumo nero visibile in gran parte della città; le fiamme, originatesi all’interno, si sarebbero estese verso gli altri prodotti immagazzinati e quindi verso le pareti, diventando così visibili all’esterno soltanto quando gran parte della merce era già avvolta dal fuoco. I pompieri, intervenuti insieme ai carabinieri, dopo aver domato l’incendio hanno avviato i sopralluoghi ed effettuato saggi tra le macerie. Si cercano composti acceleranti diversi da quelli normalmente contenuti nei detersivi, e che farebbero prendere corpo all’ipotesi dell’incendio doloso. Per il momento le indagini, affidate ai carabinieri di San Pietro a Patierno, sono aperte a tutte le possibilità: la matrice dolosa non viene scartata, ma, in attesa del referto dei pompieri, resta ancora in piedi quella dell’incidente, forse causato da un malfunzionamento di un macchinario o dell’impianto elettrico. Sono stati ascoltati il custode e il titolare del deposito: hanno riferito di non aver mai subìto minacce né tentativi di estorsione.In queste ore predisposti anche i controlli di stabilità su alcuni manufatti, integrati in abitazioni circostanti, che per via del forte calore erano rimasti danneggiati e di conseguenza evacuati in via precauzionale.