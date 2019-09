Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all'interno di un'abitazione in vico Cotugno, nella zona di Miano, a Napoli. Le fiamme, in poco tempo, hanno distrutto le suppellettili. Secondo una prima ricostruzione non c'erano persone all'interno della casa. Sono giunti sia gli agenti del commissariato di zona sia quelli della 'Scientifica' per accertare le cause dell'incendio.

Giovedì 12 Settembre 2019, 17:19

