Napoli, fiamme tra i vicoli del Rione Sanità: morta una donna

Domenica 14 Gennaio 2018, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 11:58

Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici «bassi» napoletani. Una donna di 58 anni, Carolina La Sala, è deceduta nel rogo tra le grida di terrore da parte degli abitanti che hanno visto levarsi alte le fiamme nel cielo. Secondo quanto riferito alla polizia da alcuni vicini, la donna aveva l'abitudine di fumare a letto: non si esclude che possa essere stata questa la causa del rogo, divampato intorno alle 9 di stamane.La vittima viveva da sola nel «basso» di pochi metri quadri in vico Calce 4. Il terraneo è stato completamente distrutto dalle fiamme, che hanno avvolto e carbonizzato il corpo di La Sala.