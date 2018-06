Napoli, in fiamme palazzo Maddaloni: «E ora abbiamo paura degli sciacalli»

Giovedì 28 Giugno 2018, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'odore acre di bruciato, complice il vento, si sente ancora in via Toledo a Napoli, dove solo stamattina all'alba è stato domato l'incendio che ha colpito l'ultimo piano di Palazzo Carafa di Maddaloni. Il rogo si è sviluppato nella tarda serata di ieri. In fiamme le mansarde dell'edificio, realizzato nel '500, di cui restano solo macerie.I condomini, alla spicciolata, sono stati accompagnati dai vigili del fuoco nelle loro case per recuperare il necessario. Non tutti hanno voglia di raccontare quanto accaduto, per la paura, per le preoccupazioni legate all'aver perso un tetto e i propri beni. Ancora in pigiama, uno dei condomini, Franca Valeria Spina, racconta di aver perso tutto e di avere solo ciò che indossa: il pigiama. Nella fretta non ha preso nemmeno i documenti. Erano quasi le 22 quando la donna è stata svegliata dal suo vicino di casa che batteva forte i pungi su pareti e porte mentre urlava che c'era un incendio in corso. «Vivo, o meglio vivevo, in affitto nella mansarda accanto a quella dove si è sviluppato l'incendio - racconta - Non credevo che si creasse quel macello». La paura, ora, è legata a eventuali sciacalli: «Mi auguro che non ci siano episodi di sciacallaggio quando saranno andati via i vigili urbani e del fuoco».Via Maddaloni, dove si trova l'ingresso principale del palazzo, è completamente transennata. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno iniziato a verificare la staticità del palazzo. I negozi della strada sono rimasti chiusi, poi, poco alla volta, verificato che non c'erano rischi, hanno tirato su le saracinesche. «Abbiamo aperto un pò più tardi stamattina - racconta Gigi, titolare della caffetteria che si trova in quella strada - abbiamo aspettato l'ok dei vigili del fuoco e la bonifica della zona».Gli esercizi commerciali erano chiusi ieri sera, i titolari sono stati avvisati dalle persone che abitano in zona e alcuni di loro hanno deciso di recarsi sul posto per capire se ci fossero problemi per i loro negozi. «Per fortuna niente - afferma il titolare del negozio di alimentari - però ci siamo spaventati». Anche in via Toledo i vigili urbani hanno apposto delle transenne per limitare la curiosità degli astanti che, anche oggi, mentre terminavano tutte le operazioni necessarie, si sono assiepati sui marciapiedi.