Fiamme nel cuore di Napoli. Questa notte verso le 3 i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti a via Toledo 12 per un incendio.

Per cause ancora in corso di accertamento uno scooter Piaggio Medley lì parcheggiato prendeva fuoco.

Fiamme domate dai vigili del fuoco, indagini in corso dei carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.