Napoli, 21enne incensurato accoltellato alla gamba stamattina a San Giovanni

Un 21enne è stato accoltellato a una gamba la scorsa notte a Napoli. Il giovane, incensurato del quartiere San Giovanni a Teduccio, è giunto intorno alle 6.30 al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare con tre ferite d'arma da taglio alla coscia sinistra.

Ai Carabinieri della Stazione di Ponticelli, intervenuti sul posto, ha raccontato di essere stato colpito da uno sconosciuto nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Il giovane è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dei fatti a cura dei militari della Compagnia Poggioreale.